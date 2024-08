Botafogo acerta contratação de Vitinho, do Burnley 

Botafogo acerta com Vitinho - (crédito: ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

O Botafogo segue se movimentando no mercado e trazendo reforços para o restante da temporada. Dessa vez, o Alvinegro fechou a contratação do lateral Vitinho, do Burnley, que deve chegar ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (30). No entanto, ainda falta a assinatura do contrato. A informação é do ‘ge’.

A difícil negociação – uma vez que a equipe inglesa não queria perder um titular – girou em torno de 8 milhões de euros, ou seja, R$ 49,3 milhões fixos, mais 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões) em bônus. Assim, o clube carioca supera a casa dos R$ 360 milhões investidos na atual temporada.

Vale reforçar que a vontade do jogador de voltar para o Brasil pesou para que a negociação acontecesse. O lateral vê com bons olhos a oportunidade, visando a uma futura convocação para a Seleção Brasileira.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho, de 25 anos, está no clube inglês desde 2022. Por lá, tem quatro gols em 69 partidas. Antes, ele teve passagem pelo Cerce Brugge, da Bélgica. Lateral-direito de origem, pode atuar no lado esquerdo da defesa e também pode jogar de ponta.

Dessa forma, o jogador chega como o sexto reforço do Alvinegro nesta janela de transferências. Visto que além do lateral, os meias El Arouch e Thiago Almada, o volante Allan e os atacantes Igor Jesus e Matheus Martins já estão no clube. O Botafogo ainda tenta a contratação de um zagueiro antes do fim da janela de transferências na segunda-feira (2).

