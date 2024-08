STJD confirma pena mínima de Veiga, do Palmeiras, que pode enfrentar o Athletico

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, nesta quinta-feira (29), o meio-campista Raphael Veiga, do Palmeiras, pelo empurrão em Garro, durante o clássico com o Corinthians, disputado em 1º de julho. Assim, o atleta pegou a pena mínima, de apenas uma partida.

Como o jogador já cumpriu uma partida de suspensão, está liberado para enfrentar o Athletico-PR no próximo domingo, às 18h30, fora de casa. Por outro lado, os comandados de Abel Ferreira não poderão contar com Mayke, Bruno Rodrigues e Piquerez, todos lesionados.

Desse modo, o Tribunal entendeu que Raphael Veiga não é um atleta com constantes problemas de indisciplina e raramente é expulso. O comportamento pesou a favor do atleta e se transformou em uma pena mínima.

No clássico, o meia recebeu o cartão vermelho aos 18 minutos do segundo tempo após dar um empurrão em Garro, do Corinthians, que discutia com Estêvão. No jogo seguinte, Veiga ficou de fora diante do Grêmio e cumpriu a suspensão.

Por fim, o Alviverde aguarda o julgamento de Zé Rafael pela briga com Rodrigo Nestor, no clássico contra o São Paulo. O volante pode pegar até 12 partidas de suspensão.

