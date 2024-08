Brasília recebe a primeira edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão

A capital federal está na contagem regressiva para receber, em 8 de dezembro, na Esplanada dos Ministérios, a primeira edição da Corrida e Caminhada Pela Inclusão Olga Kos, iniciativa do Instituto Olga Kos, que celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/12).

A edição da corrida em Brasília se inspira no sucesso de participação em São Paulo, onde costuma reunir cerca de 20 mil participantes anualmente. A proposta é promover igualdade e inclusão de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social.

Duas provas fazem parte do cronograma da primeira versão brasiliense da corrida: 5km e 10km, com largada e chegada na Esplanada dos Ministérios. As inscrições podem ser feitas pela internet (clique aqui para acessar) e custam R$ 54,99 e R$ 81,99, além de taxas, com direito a um Kit.

O que é o Olga?

O Instituto Olga é uma organização sem fins lucrativos e referência há 17 anos na inclusão de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Por meio de projetos nas áreas de esporte, artes e pesquisas, aprovados em leis de incentivo fiscal, atende prioritariamente criança, jovens, adultos e idosos com deficiência.

Serviço

Quando: 8 de dezembro de 2024, domingo

Onde: Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República

Largada: 7h

Link para inscrição: bit.ly/CorridaOlgaDFDez24

Valores: R$ 54,99 + taxas (Kit Inclusão) e R$ 81,99 + taxas (Kit Abrace Essa Causa)