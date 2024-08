Palco do jogo do Corinthians, Alfredo Jaconi se destaca por infraestrutura sustentável

Nesta quinta-feira (29), Juventude e Corinthians se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A primeira partida será no estádio Alfredo Jaconi, estádio do clube que é referência em sustentabilidade. O clube já investiu na instalação de paineis solares no local. Além da diminuição de gastos com eletricidade e da redução da carga da rede elétrica, o Ju também calcula uma economia de mais de R$10 mil por mês.

“O clube tem economizado um valor significativo mensal de energia e, consequentemente, utilizado menos energia da concessionária, gerando assim um impacto ambiental menor. O Juventude utiliza placas solares, que absorvem a luz do sol e geram energia elétrica pelo efeito fotovoltaico. O objetivo é que cada vez mais o clube trabalhe com fontes renováveis de energia, priorizando assim o cuidado com o meio ambiente”, comenta Fábio Pizzamiglio, presidente do clube.

CT do Juventude

Já no Centro de Treinamento, o Juventude implementou um sistema de reaproveitamento da água no Centro de Formação de Atletas (CFAC). Toda a água da chuva que cai sobre o telhado é captada por um mecanismo hidráulico e armazenada em um açude, sendo posteriormente utilizada para irrigar os campos. Palco histórico do futebol brasileiro, o espaço passou por diversas reformas desde que o Jaconero voltou a jogar a Série A, em 2021.

“O Juventude realiza um sistema de coleta de água para reaproveitar a irrigação dos campos. Com isso, a gente reaproveita toda água que chove do telhado. Ela cai no sistema hidráulico, que realimenta o açude e vai direto para o campo irrigado. São ações que não só ajudam a reduzir os custos, mas também contribuem para o papel social do clube”, acrescenta o gestor.

Orçamento

Dentre as equipes da Série A, o Juventude é o clube com o menor orçamento. Para 2024, a previsão inicial da diretoria era de investir mais de R$100 mi, maior aporte da história do clube. Contra o Corinthians, em caso de classificação, o Juventude pode garantir mais de R$9,45mi.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.