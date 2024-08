Real Madrid tropeça e fica no empate com o Las Palmas pela La Liga

Real Madrid's Brazilian defender #03 Eder Militao fights for the ball with Las Palmas' Scottish forward #16 Oliver McBurnie during the Spanish league football match between UD Las Palmas and Real Madrid CF at the Gran Canaria stadium in Las Palmas de Gran Canaria on August 29, 2024. (Photo by CESAR MANSO / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Real Madrid não teve uma boa atuação e ficou apenas no empate, por 1 a 1, com o Las Palmas, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, nas Ilhas Canárias. Moleiro abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Vini Jr descontou, de pênalti, na etapa final. Assim, com o resultado, os comandados de Carlo Ancelotti ficam com 5 pontos, na 5ª colocação, enquanto os donos da casa têm 2 pontos, na 17ª posição.

Na próxima rodada da La Liga, o Las Palmas visita o Alavés, no Mendizorrotza, domingo (1), às 12h (de Brasília). A equipe merengue, por sua vez, recebe o Betis, no Santiago Bernabéu, no mesmo dia, porém às 16h30 (de Brasília).

Efeito surpresa

No primeiro toque de Mbappé na partida, o francês tentou finalizar pela esquerda, porém carimbou a defesa adversária e não levou perigo. Logo em seguida, o Las Palmas surpreendeu em rápida jogada pela esquerda entre McBurnie e Moleiro. O camisa 16 tirou Tchouaméni e Militão da jogada e acertou o canto de Courtois para abrir o placar.

Arqueiro brilha

Ao longo de todo o primeiro tempo, o Real Madrid teve dificuldades para ser eficiente e gerar lances de perigo à meta adversária. Valverde finalizou em direção ao gol, mas Cillessen fez grande defesa para evitar o empate. O arqueiro, por sinal, voltou a se destacar após chute de Rüdiger.

Quase o segundo

Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti colocou em campo Rodrygo e Fran García para tentar a virada. Contudo, foram os donos da casa que quase chegaram ao segundo gol. Sandro Ramírez saiu cara a cara com Courtois, tirou do goleiro, mas mandou por cima do gol

Vini deixa o dele

Apesar de ter mais volume de jogo, o Real não era efetivo no ataque. Na melhor chance de Mbappé, que não teve uma boa atuação e ainda não conseguiu se encaixar na equipe, o francês finalizou de longe. Cillessen deu rebote, mas Vini Jr errou a direção, de cabeça.

Em boa jogada pela direita, Vini Jr recebeu na área, porém errou a finalização. A bola tocou no braço de Alex Suárez, e o árbitro assinalou o pênalti. O brasileiro foi para a cobrança e deixou tudo igual no placar.

Não valeu!

Em boa jogada, Mbappé girou sobre o marcador e bateu de esquerda para fora. No minuto seguinte, o Las Palmas chegou ao segundo gol, que seria história, entretanto a arbitragem assinalou impedimento na jogada.

3ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Segunda-feira (26/8)

Villarreal 4×3 Celta de Vigo

Terça-feira (27/8)

Mallorca 0x0 Sevilla

Rayo Vallecano 1×2 Barcelona

Betis x Getafe – Adiado

Quarta-feira (28/8)

Real Valladolid 0x0 Leganés

Athletic Bilbao 1×0 Valencia

Atlético de Madrid 0x0 Espanyol

Real Sociedad 1×2 Alavés

Quinta-feira (29/8)

Girona 4 x 0 Osasuna

Las Palmas 1×1 Real Madrid

