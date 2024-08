Corinthians ainda busca contratação de Arthur Cabral

Sem sucesso com a tentativa de empréstimo, o Corinthians agora busca a compra do atacante Arthur Cabral, do Benfica. Nos últimos dias, o Timão reforçou ainda mais a negociação com o jogador de 26 anos.

O Corinthians avalia o atleta em aproximadamente 15 milhões de euros (R$ 93,4 milhões na cotação atual). Enfrentando dificuldades financeiras, o Timão tenta comprar apenas um percentual do atleta, não a totalidade dos direitos econômicos. Contudo, o clube português deseja recuperar o investimento feito no centroavante no ano passado, quando pagou 20 milhões de euros para tirá-lo da Fiorentina, da Itália.

A diretoria corintiana, aliás, trata a possível chegada de Arthur Cabral com cautela por saber que a transferência é complexa e custosa. Além da necessidade, o clube brasileiro precisa correr, porque a janela de transferências fecha no dia 2 de setembro.

Concorrência pesada por Cabral no Benfica

Recentemente, o Benfica contratou o atacante grego Pavlidis, que foi artilheiro do Campeonato Holandês na temporada 2023/24. Além disso, os Encarnados acreditam que outro brasileiro, Marcos Leonardo (ex-Santos), deve ganhar uma ascensão ainda maior na próxima temporada. Eles devem tirar o espaço de Arthur, que também vê uma transferência com bons olhos.

Arthur Cabral começou no Ceará e teve passagem pelo Palmeiras. Em seguida, foi para o Basel, da Suíça. O bom rendimento levou-o à Fiorentina, onde manteve o nível e, em seguida, chegou ao Benfica. O jogador foi convocado para a Seleção Brasileira em 2021, porém, não atuou.

