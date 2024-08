Marcos Paulo é anunciado por time de John Textor na Bélgica

Marcos Paulo é o novo reforço do RWD Molenbeek, da Bélgica - (crédito: - Foto: Reprodução / Instagram)

O atacante Marcos Paulo, revelado nas divisões de base do Fluminense e com passagem pelo São Paulo, definiu seu futuro para a temporada 2024/25. Afinal, o jogador assinou com o RWD Molenbeek, da segunda divisão da Bélgica, por empréstimo, até junho de 2025.

Vale destacar que o clube faz parte da rede empresarial Eagle Football Holdings, comandada por John Textor e que também é dona do Botafogo. O atleta pertence ao Atlético de Madrid, porém não conseguiu se firmar por lá e novamente sairá por empréstimo.

Revelado pelo Tricolor de Laranjeiras, Marcos Paulo iniciou sua carreira entre os profissionais em 2019. Duas temporadas depois, acertou com os Colchoneros, pelo valor de nove milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões na cotação atual).

Desde sua chegada ao clube espanhol, o atacante já teve passagens por Famalicão, Mirandés e São Paulo, todos por empréstimo. O atacante estava afastado dos gramados desde julho de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, na época em que ainda defendia o Tricolor paulista.

?? Vanuit de Spaanse hoofdstad naar de hoofdstad van Europa. Marcos Paulo ???????? rejoint le RWDM sous forme de prêt avec option d’achat. Bem-vindo, Marcos ????#RWDM #MarcosPaulo #TransferWindow pic.twitter.com/CaAGPYSFhS — RWDM (@RWDMolenbeek) August 29, 2024

