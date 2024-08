Moreirense x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica tenta colar de vez nos líderes do Campeonato Português - (crédito: - Foto: Filipe Amorim/AFP via Getty Images)

Depois da vitória sobre o Estrela Amadora, o Benfica volta a campo pelo Campeonato Português nesta sexta-feira (30), às 16h15 (de Brasília). Assim, os Encarnados medem força com o Moreirense, pela 4ª rodada, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Portugal.

Nesse sentido, os comandados de Roger Schmidt tentam reagir e encostar nos líderes da competição. No momento, aliás, o Alvirrubro soma 6 pontos, três atrás dos rivais Sporting e Porto. O Moreirense, por sua vez, vem de derrota para o Braga e também está com 6 pontos no campeonato

Onde assistir

O confronto desta sexta-feira (30) terá a transmissão do ESPN 4 (canal fechado) e do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Moreirense

O técnico César Peixoto não deve ter problemas para escalar a equipe para a partida desta sexta-feira (30) e deve ter força máxima para tentar se recuperar na competição. Dessa forma, todos os principais jogadores do elenco estarão à disposição do comandante diante dos Encarnados.

Como chega o Benfica

As Águias poderão contar com Di María, que está novamente à disposição e tem alguma possibilidade de entrar em campo como titular. Por outro lado, as dúvidas do técnico Roger Schmidt ficam por conta de Tiago Gouveia e Beste, que estão lesionados.

Moreirense x Benfica

4ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 30/08/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Portugal (POR)

Moreirense: Kewin; Fabiano, Marcelo, Maracás e Frimpong; Ofori e Ismael; Madson, Sidnei, Antonisse, Asué. Técnico: César Peixoto

Benfica: Trubin; Bah, Araújo, Otamendi e Carreras; Florentino, Barreiro, Di María, Prestianni e Kokçu; Pavlidis Técnico: Roger Schmidt

Árbitro: André Narciso (POR)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.