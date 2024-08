Preocupação! Michael e De la Cruz chegam ao Rio mancando após vitória do Flamengo

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E a preocupação dos torcedores veio junto com a delegação no voo de Salvador e surgiu no saguão do aeroporto do Galeão. Michael e De la Cruz, que deixaram o gramado com dores no músculo posterior da coxa direita, apareceram mancando e preocupam para as próximas semanas.

O time do Flamengo tinha chegada prevista à capital fluminense às 14h25 (de Brasília), porém um problema no voo original fez os jogadores e comissão técnica chegarem somente perto das 18h.

Dessa maneira, é possível que Michael e De la Cruz façam exames médicos somente na sexta-feira (30) para, assim, ter um diagnóstico completo sobre o estado físico de ambos. No entanto, eles estão praticamente fora do duelo contra o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília).

Por outro lado, o Rubro-Negro pode ter a volta de Pedro, que está fora de ação desde o dia 15. O centroavante recuperou-se bem da lesão no músculo posterior da coxa esquerda e tem chances de jogar contra o Timão. O camisa 9, inclusive, é um dos flamenguistas convocados para os jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. O meia Gerson também está na lista de Dorival Júnior.

As prováveis lesões de Michael e De la Cruz somam-se às inúmeras baixas que o Flamengo tem neste momento. Outros que não enfrentam o Corinthians são Viña, Cebolinha, Gabigol e Arrascaeta.

