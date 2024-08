Novo reforço do Flamengo, Alcaraz desembarca no Rio

Carlos Alcaraz, um dos reforços do Flamengo nesta janela de transferências, desembarcou no Rio de Janeiro no início da noite desta quinta-feira (29). O meio-campista argentino, que assinou com o Rubro-Negro até agosto de 2029, foi recepcionado por torcedores do time carioca.

“Estou muito contente de chegar no Flamengo, com vontade de jogar, de disputar posição. É uma mudança muito linda. Estou muito feliz de chegar no Flamengo”, disse o argentino.

O atacante, aliás, também destacou que está bem fisicamente e que está à disposição para jogar no domingo, caso possa entrar em campo.

“Fisicamente me sinto muito bem. Fiz uma boa pré-temporada na Inglaterra. Domingo temos uma grande partida e estou à disposição do técnico Tite”.

Flamengo faz força tarefa para contar com Alcaraz

Por conta de desfalques, o clube carioca, aliás, corre para regularizar a situação de Alcaraz no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Assim, no cenário ideal para a cúpula rubro-negra, o argentino, afinal, já ficaria à disposição para enfrentar o Corinthians no domingo.

Apesar do pouco tempo de trabalho no Flamengo, Alcaraz, inclusive, vinha participando dos jogos do Southampton na pré-temporada europeia. Assim, a comissão técnica entende que o jogador pode estar pronto fisicamente.

