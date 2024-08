Cruzeiro recebe proposta de clube russo por Arthur Gomes

O Cruzeiro não contará mais com o atacante Dinenno em 2025. No entanto, o clube aguarda propostas por outro jogador de ataque: Arthur Gomes. A diretoria do clube mineiro recebeu uma proposta formal pelo atacante e avalia o cenário geral do elenco e do mercado para definir a situação.

Arthur Gomes, por sua vez, recebeu uma proposta do Dínamo Moscou, da Rússia. A oferta, aliás, agrada ao Cruzeiro, mas outros fatores serão analisados antes de um acerto definitivo.

Todavia, um dos fatores é justamente o fechamento da janela de transferências internacionais, que será no próximo dia 2, segunda-feira. O Cruzeiro entende que o tempo é curto para buscar uma reposição com urgência.

Arthur chegou ao Cruzeiro em 2023

Arthur Gomes, portanto, foi contratado pelo Cruzeiro no meio do ano passado, em uma negociação de R$ 16 milhões com o Sporting, de Portugal. O valor está sendo pago parceladamente. No geral, o jogador soma 59 partidas, com oito gols e cinco assistências.

O atacante foi titular durante parte do tempo, mas perdeu a posição com a chegada de reforços no meio da atual temporada.

