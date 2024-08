Vasco e Puma Rodríguez fazem homenagens para Izquierdo

Camisa de Puma no jogo da Copa do Brasil - (crédito: / Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco entra em campo na Copa do Brasil, no duelo contra o Athletico, com uma homenagem a Juan Izquierdo na camisa. Um patch será utilizado com os escudos do clube carioca e do Nacional, do Uruguai.

Todavia, as homenagens não param aí. O lateral-direito Puma Rodríguez, titular no confronto das quartas de final, usará o nome de seu compatriota na camisa. Eles atuaram juntos no Nacional, do Uruguai.

Veja mais: Vasco x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Izquierdo morreu na última terça-feira (27), depois de cinco dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele tinha 27 anos e era zagueiro do Nacional quando passou mal no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, no Morumbi, pela Libertadores.

Vasco e Puma, aliás, já haviam publicado mensagens de apoio para a família do jogador e também para os torcedores do clube uruguaio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.