Com início ruim no Real, Mbappé é defendido por Deschamps

O começo de Mbappé no Real Madrid e do time no Campeonato Espanhol está abaixo do esperado. Em três jogos, o atual campeão nacional venceu uma partida e empatou duas, contra os modestos Mallorca e Las Palmas.

Desse modo, o comandante da seleção da França, Didier Deschamps, analisou que não há motivo de preocupação para as partes e defendeu o camisa 10 do seu país:

“Ele está com jogadores diferentes, numa organização diferente. Mesmo que tenha grandes jogadores à sua volta, há sempre automatismos para encontrar, que não se conseguem com um estalar de dedos”, disse o técnico francês.

Mbappé, aliás, é titular no time de Carlo Ancelotti, mas não marcou gols no Campeonato Espanhol. Ele ainda viu Endrick entrar em seu lugar na última partida e, com menos de cinco minutos em campo, desencantar.

Didier afirma que Mbappé sempre marcou gols

“Ele se adapta bem, já o vi em forma, sempre marcou gols e continuará marcando. Evidentemente, lá (no Real Madrid) existe uma exigência ainda maior, mas Mbappé tem tudo o que é necessário para que corra bem, e até muito bem”, resumiu Deschamps em entrevista para a imprensa francesa.

Sem gols no Campeonato Espanhol, Mbappé marcou um gol na final da Supercopa da Europa contra a Atalanta há duas semanas.

