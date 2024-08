Família de jogador do Cruzeiro reage a críticas e briga com torcedores em estádio

O pênalti perdido pelo atacante Kaio Jorge no empate entre Cruzeiro e Internacional, na última quarta-feira (28), pelo Campeonato Brasileiro, não caiu bem aos olhos de torcedores celestes que estavam no Mineirão.

Próxima ao camarote em que estavam alguns familiares do jogador, uma torcedora não poupou críticas. Mas um amigo de Kaio Jorge não gostou nada do que ouviu e reagiu agressivamente, invadindo a área a qual ela estava. Em seguida, o homem desferiu um soco na fã da Raposa.

Outros torcedores do Cruzeiro tentaram entrar na área para revidar a ação do amigo de Kaio Jorge, mas os seguranças do Mineirão apareceram para conter a confusão.

Pau cantou e a família do Kaio Jorge não curtiu as críticas! pic.twitter.com/wCHlQmwx3v — INSTA: GERALCELESTE (@_GeralCeleste) August 29, 2024

Além disso, uma mulher no local que estava com um garfo nas mãos ameaçou dar continuidade à briga.

A ocorrência foi registrada na delegacia do estádio, e seis pessoas, incluindo a mãe do jogador, foram encaminhadas para a Central de Flagrantes no bairro Alípio de Melo, na região noroeste de Belo Horizonte. Representantes do Cruzeiro acompanharam a situação, mas o jogador não compareceu à delegacia.

