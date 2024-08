Inter anuncia renovação de contrato do zagueiro Igor Gomes

O Internacional anunciou, na noite desta quinta-feira (29), a renovação de contrato de Igor Gomes. O clube gaúcho ampliou o vínculo por mais três anos e meio, passando, assim, a ter validade até dezembro de 2028.

O jogador de 23 anos ficaria livre no mercado no final da atual temporada. Contudo, embora seja reserva na equipe dirigida por Roger Machado, ganhou valorização por sua polivalência. Afinal, atua como zagueiro e lateral-direito. Esta, aliás, é a terceira vez que o Colorado estende o vínculo do atleta.

Igor Gomes costuma alcançar metas pré-estabelecidas pelo clube, o que lhe rendeu a ativação de cláusulas de renovação automática.

Na zaga, o atleta disputa posição com Rogel, Mercado, Vitão e Robert Renan. A concorrência ficou ainda maior com a contratação de Clayton Sampaio.

No Beira-Rio desde agosto de 2022, após passagem pelo time sub-19 do Barcelona, o defensor acumula 61 partidas pelo Colorado, com três gols anotados.

