Vasco vira sobre o Athletico-PR e sai na frente na Copa do Brasil

Mais na luta do que na técnica, o Vasco buscou uma virada heroica novamente sobre o Athletico e venceu por 2 a 1, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Christian abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Puma Rodríguez e Hugo Moura marcaram no fim para decretar o triunfo. Assim como na última segunda-feira, o Cruz-Maltino saiu atrás do marcador e teve dificuldades de criação, mas saiu com um resultado positivo.

Com o resultado, o Vasco pode até empatar que vai para semifinal da competição. O Athletico só avança por dois gols de diferença. Uma vitória da equipe rubro-negra por um gol leva a disputa para os pênaltis. Agora, as equipes voltam campo no domingo, às 18h30, pela 25ª rodada do Brasileiro. O Cruz-Maltino enfrenta o Vitória, no Barradão. O Furacão, por sua vez, recebe o Palmeiras, na Ligga Arena.

Dificuldades para criação no Vasco

A primeira etapa entre Vasco e Athletico foi de muitas faltas, porém houve chances para os dois lados em São Januário. A equipe de Curitiba repetiu basicamente a partida de segunda-feira, com bons passes e controle nas transições. O time carioca, por sua vez, chegou ao campo ofensivo em jogadas rápidas de contra-ataque, porém com dificuldades na criação. Payet muito marcado e ainda sem ritmo. Assim, foi o Furacão foi mais eficiente. Aos 31 minutos, Canobbio lançou para área, Mastriani ajeitou de cabeça para Christian estufar a rede de Léo Jardim. No fim, o Cruz-Maltino chegou mais pela esquerda, porém sem sucesso. Vegetti, aliás, quase não apareceu.

Na luta

Os times voltaram para a segunda etapa sem mudanças. O panorama seguiu o mesmo: o Athletico seguiu mais organizado na construção das jogadas, enquanto o Vasco tinha problemas para criar e com muitos erros nas saídas de bola. A melhor oportunidade aconteceu em cabeçada de Vegetti, mas estava em posição irregular. O Furacão também não produziu com tanta frequência, mas teve chances por meio dos erros da defesa. Zapelli e Cuello poderiam ampliar a diferença, mas não concluíram a jogada com sucesso. E máxima quem não faz, leva aconteceu. Com mudanças, o Vasco melhorou e foi para cima. Em uma das poucas investidas, Puma Rodríguez pisou na área, recebeu passe de Rayan e soltou uma bomba para empatar.

Virada com Lei do Ex

No fim, o Vasco repetiu o mesmo roteiro de segunda-feira. Aos 47 minutos, João Victor escorou e Hugo Moura confirmou a vitória em São Januário. O volante, aliás, atuou pelo clube da Curitiba. No fim, João Victor e Di Yorio se desentenderam e foram expulsos. Desta maneira, o Cruz-Maltino consegue vantagem para a partida da volta.

VASCO 2×1 ATHLETICO

Quartas de final da Copa do Brasil – jogo de ida

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 29/8/2024 (segunda), às 20h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Puma, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza, 19’/2°T) e Payet (Jean David, 27’/2°T); Rayan (GB, 41’/2°T), Emerson Rodríguez (Leandrinho, 19’/2°T) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

ATHLETICO: Léo Linck; Thiago Heleno, Kaique Rocha, Lucas Esquivel; Erick, Gabriel, Zapelli (Felipinho, 41’/2°T), Christian (João Cruz, 19’/2°T); Cuello (Nikão, 31’/2°T), Canobbio e Mastriani (Di Yorio, 31’/2°T). Técnico: Martín Varini.

Gols: Christian, 31’/1°T (0-1); Puma Rodríguez, 34’/2ºT (1-1); Hugo Moura, 47’/2°T (2-1)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)

Cartão amarelo: João Victor, Vegetti (VAS), Thiago Heleno, Mycael, Christian, Canobbio (CAP)

Cartão vermelho: João Victor (VAS), Di Yorio (CAP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.