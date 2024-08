Puma dedica gol pelo Vasco a Izquierdo: ‘Foi para ele’

O Vasco abriu vantagem na Copa do Brasil ao voltar a vencer o Athletico por 2 a 1. Assim, poderá empatar no jogo de volta, o que garantirá uma vaga na fase semifinal da competição nacional.

Puma Rodríguez e Hugo Moura, aplicando a “lei do ex”, marcaram os gols da vitória do Gigante da Colina. Quase emocionado ao final do jogo, o uruguaio dedicou o gol a Juan Izquierdo, seu ex-companheiro de equipe no Nacional, do Uruguai, que morreu na última terça-feira (27).

Veja como foi o jogo: Vasco vira sobre o Athletico-PR e sai na frente na Copa do Brasil

“Joguei com ele. Fico muito emocionado porque deixei um amigo, um companheiro. Mando um abraço para a família dele. Fico muito emocionado. Esse gol foi para ele”, disse o lateral-direito ao final da partida, ainda na beira do campo.

Todavia, além do gol, Puma utilizou o nome de Juan em sua camisa, e o Vasco atuou com um emblema do Nacional em homenagem ao defensor.

