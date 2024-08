Gustavo Henrique garante Corinthians vivo na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (29), o Corinthians foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Com o revés, cabe ao Timão buscar uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar no torneio nacional.

Autor do gol Alvinegro, o zagueiro Gustavo Henrique salvou o seu time e, logo depois do seu feito em campo, o jogador conversou com a imprensa e garantiu que o Timão está vivo no duelo.

“Acredito que esse jogo não fizemos um bom primeiro tempo, deixamos de ter a intensidade, no segundo tempo melhoramos, tivemos mais controle e quando estávamos bem acabamos sofrendo o gol, depois outro, mas conseguimos diminuir. Vamos tentar reverter esse jogo em casa”, declarou ao SporTV.

Agora, Gustavo Henrique e Corinthians deixam a Copa do Brasil de lado e focam no Campeonato Brasileiro. No domingo (1º), o adversário é o Flamengo, na Neo Química Arena.

“O jogo contra o Flamengo será o mais importante do ano, não está faltando dedicação, estamos conversando todos os dias para não nos abalarmos porque vamos tirar o Corinthians dessa situação”, disse.

