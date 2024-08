São Paulo renova contrato com o zagueiro Sabino

O São Paulo acertou a renovação de contrato com o zagueiro Sabino. O jogador, que tinha contrato apenas até o final desta temporada, estendeu seu vínculo até o final de 2026. Ele estava em um período de testes no Tricolor, agradou a comissão técnica e vai ficar mais um tempo no Morumbis. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Uol’ e confirmada pelo Jogada10.

O jogador chegou ao Tricolor em março, com um contrato de três meses, como experiência. Afinal, ele estava livre no mercado após deixar o Sport. Em seguida, terminou no São Paulo o tratamento de uma lesão no pé. Após se recuperar, ele virou opção na lista de relacionados, mas demorou para estrear.

Ele ganhou seus primeiros minutos no jogo de ida contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, mas depois voltou ao banco de reservas nas partidas seguintes. Ele começou a ganhar espaço após a venda de Diego Costa para o Krasnodar, da Rússia. Com a necessidade de preservar alguns atletas, Zubeldía deu uma chance ao defensor e gostou do que viu.

Nas últimas quatro partidas, Sabino foi titular em três delas. Nesta quarta-feira (28), contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, ele substituiu Alan Franco, suspenso. O fato é que muitos esperavam Ferraresi no time titular, mas Zubeldía apostou no zagueiro.

Assim, com sequência no São Paulo, a diretoria decidiu renovar o contrato do jogador. Agora, espera-se que ele siga ganhando minutagem e se firme cada vez mais no clube.

