São Paulo desiste da contratação de Mário Rui

O São Paulo desistiu da contratação do lateral-esquerdo Mário Rui. O Tricolor chegou a ter um acordo com o jogador, mas encontrou muita resistência do Napoli, clube que atua o atleta, por sua liberação. Assim, a diretoria decidiu abandonar as conversas e procurar uma nova alternativa.

Mário Rui entrou em sua oitava temporada defendendo as cores do Napoli. O jogador também acumula passagens por outros clubes italianos, como Roma e Empoli, bem como convocações para a seleção de Portugal.

O Tricolor busca um lateral-esquerdo de peso no mercado, mesmo depois de as conversas por Alex Sandro não avançarem como se esperava e o atleta fechar com o Flamengo. Assim, o clube se movimenta com afinco para suprir a futura saída de Welington, que assinou pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra. E a diretoria tem pressa. Isso porque o São Paulo tem apenas até a próxima segunda-feira, quando se fecha a janela de transferências para contratar. Não há nenhuma outra negociação em andamento. Assim, a ideia do clube é usar Welington, mesmo vendido, até o final da temporada. Sem nenhuma outra peça para o setor, o jovem Patryck deve seguir sendo o substituto imediato. Outra alternativa é improvisar o meio-campista Michel Araújo na posição, algo que ele já fez com a camisa do São Paulo. Nesta janela de transferências, que fecha dia 2 de setembro, o São Paulo contratou o volante Marcos Antônio e o zagueiro Ruan Tressoldi. Contudo, não conseguiu trazer o tão esperado lateral-esquerdo que precisa. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.