Fluminense informa parcial de ingressos para duelo com o São Paulo

Após a vitória sobre o Atlético-MG, fora de casa, o Fluminense se prepara para atuar novamente no Maracanã, agora fora da zona de rebaixamento. Assim, a equipe carioca mede forças com o São Paulo, no próximo domingo (1), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o clube informou que, até o momento, quase 40 mil torcedores já garantiram presença no duelo de tricolores, que promete ter casa cheia. De acordo com o próprio Flu, estão disponíveis entradas apenas para os setores Oeste, Norte e Maracanã+.

O Tricolor realizou a venda de André para o Wolverhampton (ING). Nesse sentido, a transferência aconteceu pelos valores fixos de 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões), sendo mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas. Antes disso, o clube já tinha vendido outro jogador do setor: Alexsander, que reforçou o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

A tendência, portanto, é que o técnico Mano Menezes passe a utilizar mais Facundo Bernal, que chegou justamente para ser a peça de reposição para a saída de André. Com Martinelli suspenso, Lima também pode entrar no setor ao lado do uruguaio e de Paulo Henrique Ganso. Quem volta de suspensão é o lateral-direito Samuel Xavier.

Por fim, o Fluminense soma 24 pontos e ocupa, atualmente, a 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento depois de 15 rodadas. Além disso, o time carioca tem um jogo a menos que Vitória e Corinthians. Um duelo com o Athletico-PR, ainda válido pelo primeiro turno.

