Auxiliar sai em defesa de Yuri Alberto após outra partida em branco

O auxiliar técnico Emiliano Díaz saiu em defesa de Yuri Alberto nesta quarta-feira (29), após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O filho de Ramón Díaz reconheceu o momento difícil do camisa 9, mas deu respaldo ao centroavante.

“Obviamente, como falei, criamos muitas situações. Yuri é um profissional, tem 16 gols. Ele vai recuperar a confiança, acreditamos nele e em todos os atacantes que temos. Yuri passa um momento difícil, como todos atacantes. Vamos seguir aproveitando nele, dando moral e apoio. O gol tem que vir. Hoje não foi um jogo bom dele, sabemos, mas o time não está entrosado. Acreditamos em Yuri e em todos atacantes que temos”, disse Emiliano.

Yuri Alberto é o artilheiro da temporada com 16 gols, mas vem sofrendo com críticas na temporada, muito pelas chances desperdiçadas. Contra o Juventude, fez um primeiro tempo muito abaixo, mas teve duas boas chances na etapa final, parando no goleiro Gabriel. O crescimento no segundo tempo passa muito pela entrada do espanhol Héctor Hernández.

Afinal, o jogador atuou como referência dentro da área, dando mais mobilidade para Yuri Alberto. Assim, Ramón Díaz não descarta ter os dois centroavantes em breve, como titulares, nas próximas partidas.

Mais uma chance de Yuri Alberto encerrar jejum

O Corinthians volta a campo neste domingo (01), para encarar o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto deve seguir como titular nesta partida e busca fazer as pazes com a rede.

