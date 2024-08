Em liberdade provisória, Daniel Alves volta a jogar no futebol amador

Ex-lateral da Seleção Brasileira é flagrado ao lado de fã no futebol amador - (crédito: Foto: Reprodução)

O ex-jogador da Seleção Brasileira e de diversos grandes clubes da Europa, Daniel Alves, retornou ao futebol, mas na categoria amadora, em Barcelona. O antigo lateral-direito tentou criar um disfarce e voltar a praticar o esporte que se profissionalizou. Isso enquanto responde ao julgamento de acusação de estupro na Justiça espanhola. Ele criou um perfil alternativo, com o nome “Bam Bam” em um aplicativo o qual disponibiliza opções de campos, dias e horários. Aliás, há um custo de oito euros (cerca de R$ 50 na cotação atual) por hora, a cada partida. Qualquer jogador com perfil ativo tem acesso a outras contas. Por sinal, um atleta amador, que atuou com Daniel Alves aproveitou para registrar o encontro.

O ex-lateral-direito da Seleção Brasileira também dá sequência a sua vida no âmbito profissional como empreendedor. Isso porque Daniel Alves, há poucos meses, ele abriu uma companhia que trabalha com a gestão de direitos de imagem, consultoria e representação de atletas. Além disso, há indícios de que ele possui uma relação de trabalho com o empresário Renato Guimarães, representante de Pedro Lima. Vale relembrar jovem lateral-direito foi recentemente negociado pelo Sport ao Wolverhampton, da Inglaterra. Em junho, o clube inglês desembolsou 10 milhões de euros (equivalente a R$ 58,7 milhões na cotação da época).

Daniel Alves aguarda julgamento de recurso em liberdade

Daniel Alves saiu da prisão, em Barcelona, há cinco meses, após 14 meses de detenção por estupro. Ele cumpriu apenas 1/4 da pena de quatro anos e seis meses. E aguarda em liberdade pelo julgamento do recurso na Justiça. Assim, ele deixou o presídio Brians ao lado da advogada, Inés Guardiola, após pagar 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) de fiança.

Para preservar a sua liberdade provisória, o ex-lateral-direito precisa cumprir algumas exigências da Justiça. Ele teve que entregar seus dois passaportes, tanto o brasileiro como o espanhol, após deixar a cadeia. Também não poderá deixar a Espanha, para evitar uma fuga surpresa. Bem como Daniel precisa manter uma distância mínima de um quilômetro da vítima. Ou até mesmo tentar se comunicar com ela de alguma maneira. As autoridades judicias de Barcelona determinaram também que ele deve se apresentar semanalmente à Audiência Provincial.

