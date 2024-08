Cruzeiro aceita proposta e atacante está próximo de deixar a Toca da Raposa II

O Cruzeiro está prestes a perder um jogador importante. O clube aceitou a proposta do Dínamo Moscou, da Rússia, para vender o atacante Arthur Gomes, de 26 anos.

A Rádio Itatiaia foi a primeira a divulgar a notícia. O clube russo pagará cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões na cotação atual) pelos direitos econômicos do jogador.

As negociações entre os clubes começaram há algumas semanas e avançaram significativamente nas últimas horas, com a aceitação do Cruzeiro. O estilo de jogo de Arthur Gomes, pelos lados do campo, foi um diferencial na negociação.

Arthur Gomes tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026. Ele chegou à Toca da Raposa em 2023, ainda sob a gestão de Ronaldo Fenômeno, e custou R$ 16 milhões – quase o dobro do valor investido em apenas uma temporada.

Durante seu tempo no Cruzeiro, Gomes participou de 59 partidas, marcou oito gols e contribuiu com cinco assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.