Alex Sandro e Gonzalo Plata, reforços do Flamengo, desembarcam no Rio

O Flamengo recebeu mais dois reforços cerca de 14 horas depois da chegada de Carlos Alcaraz ao Rio de Janeiro. O lateral Alex Sandro desembarcou no aeroporto do Galeão por volta das 08h da manha desta sexta-feira (30), enquanto Gonzalo Plata pisou em solo carioca às 09h. Porém, ao contrário dos novos companheiros, o equatoriano não passou pelo local reservado à imprensa rubro-negra.

Dos três reforços que desembarcaram no Brasil nas últimas horas, apenas Gonzalo Plata ainda não foi anunciado pelo Flamengo. Há, inclusive, expectativa para que o anúncio ocorra ainda nesta sexta-feira (30) após a ida do atacante ao Ninho do Urubu.

Por outro lado, Carlos Alcaraz já está mais que familiarizado com o novo clube e, inclusive, mandou recado à Nação direto do Ninho do Urubu nesta sexta-feira. O meia se colocou à disposição de Tite para estrear na próxima partida, caso o Flamengo consiga regularizá-lo a tempo.

Chegada Alex Sandro

O lateral-esquerdo retornou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (30), por volta das 08h, e recebeu a camisa de número 26 do novo clube. Alex Sandro concedeu a primeira entrevista como atleta do Flamengo ainda no portão de desembarque do Galeão e falou com exclusividade à FlaTV sobre as expectativas com o novo desafio.

“Impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Acompanho desde quando era pequenininho, desde que era um menino lá de Bom Pastor em Catanduva. O futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução, e o Flamengo obviamente é um dos clubes que está fazendo crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo o mundo, não só o Flamengo, mas outras grandes equipes no Brasil que estão dentro disso”, disse.

Alex Sandro retorna ao futebol brasileiro depois de 13 anos na Europa, por onde defendeu o Porto, de Portugal, e a Juventus, da Itália. O lateral não joga desde que marcou gol na última rodada do Campeonato Italiano, na vitória por 2 a 0 sobre o Monza, no dia 25 de maio.

“Estou muito ansioso, muito feliz. Não vejo a hora de começar a treinar, a ir nos jogos, ter o máximo de minutos possíveis. Mas já comecei pegar o carinho da torcida no voo porque vieram muitos flamenguistas. Todos me desejaram boa sorte, até torcedores de outros clubes. Estava precisando desse carinho dos brasileiros”, pontuou.

Flamengo fecha com Gonzalo Plata

Quem também desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (30) foi Gonzalo Plata, quarto reforço do Flamengo na atual janela de transferências. O canal ‘Flazoeiro’ registrou a chegada do ponta-direita.

O Flamengo ainda não oficializou Gonzalo Plata, mas concluiu a negociação junto ao Al-Sadd, do Catar, por cerca de 3,65 milhões de euros (R$ 22,4 milhões na cotação atual) na última quinta-feira (29). O atacante assinou com o Rubro-Negro pelos próximos quatro anos – ou seja, até 2028.

