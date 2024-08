Colômbia anuncia convocação com quatro jogadores que atuam no Brasil

A Federação Colombiana de Futebol divulgou a lista com 26 atletas para disputarem dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Assim, a lista conta com quatro jogadores que atuam em equipes brasileiras. Jhon Arias, Santiago Arias, Borré e Richard Ríos estarão à disposição do técnico Néstor Lorenzo para os dois confrontos.

Dessa forma, o primeiro compromisso da Colômbia na Data FIFA será no próximo dia 6 de setembro, uma sexta-feira, às 22h30 (de Brasília), contra o Peru, no Monumental de Lima.

Além disso, a seleção joga em casa, contra a Argentina, na reedição da final da Copa América. O confronto será no dia 10 de setembro (terça), às 17h30 (de Brasília), no Metropolitano Barranquilla.

Destaque com a camisa do Fluminense, Arias foi titular absoluto durante a campanha do vice-campeonato da Copa América nos Estados Unidos, em julho. Richard Ríos, do Palmeiras, também tem tido regularidade na seleção e disputou o torneio. Borré, do Internacional, e Santiago Arias, do Bahia, completam a lista de jogadores que atuam no Brasil.

Por fim, Colômbia tem 12 pontos e ocupa a terceira posição na tabela de classificação das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. A seleção, aliás, é a única invicta entre as 10 que disputam seis vagas no próximo mundial.

? ¡???????????? ???????????????????? ?????????????????????????????, ???????????????????? ????????????????????????????????! ???? Ellos son los 26 convocados por el D.T. Néstor Lorenzo para las Fechas 7 y 8 de estas ???????????????????????????????????????????????????????????? a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ?????????????? ???? https://t.co/BT7TomcCEh… pic.twitter.com/InaWECf1WV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2024

Confira a lista de convocados da Colômbia

Goleiros: Camilo Vargas (Atlas F.C. – MEX), Álvaro Montero (Millonarios FC – COL) e Kevin Mier (Cruz Azul – MEX)

Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace F.C. – ENG), Santiago Arias (E.C. Bahia – BRA), Carlos Cuesta (K.R.C. Genk – BEL), Jhon Lucumí (Bologna F.C – ITA), Yerry Mina (Cagliari Calcio – ITA), Juan David Cabal (Juventus – ITA), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers – ENG) e Johan Mojica (R.C.D. Mallorca – ESP)

Meio-campista: Jhon Arias (Fluminense – BRA), James Rodríguez (Rayo Vallecano – ESP), Richard Ríos (Palmeiras – BRA), Juan Fernando Quintero (Racing Club – ARG), Kevin Castaño (F.C. Krasnodar – RUS), Jefferson Lerma (Crystal Palace F.C. – ENG), Jhon Solís (Girona F.C. – ESP) e Yáser Asprilla (Girona – ESP)

Atacantes: Cristian Borja (Club América – MEX), Rafael Santos Borré (Internacional – BRA), Luis Díaz (Liverpool F.C. – ENG), Jhon Córdoba (F.C. Krasnodar – RUS), Luis Sinisterra (A.F.C. Bournemouth – ENG), Juan Camilo Hernández (Columbus Crew – USA), Jhon Córdoba (F.C. Krasnodar – RUS) e Jhon Jáder Durán (Aston Villa – ENG)

