São Paulo vê ‘fantasma de 2023’ aparecer e tenta virar a chave contra o Fluminense

O São Paulo se prepara para encarar o Fluminense neste domingo (1/9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando se manter na parte de cima da tabela e dar um ânimo na equipe, o Tricolor tem a missão de encerrar um jejum de quase dois meses sem vencer como visitante.

Afinal, o time paulista não triunfa longe de seus domínios há seis jogos. Neste período, são três derrotas (Atlético-MG, Fortaleza e Palmeiras) e três empates (Juventude, Goiás e Nacional-URU). Existe um entendimento dentro do clube que o São Paulo poderia estar em uma posição melhor no Brasileiro se tivesse um aproveitamento melhor fora de casa.

A última vitória longe do Morumbis aconteceu no dia 14 de julho. Na ocasião, o Tricolor venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1, na Ligga Arena, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Ferreira e Calleri foram os artilheiros do São Paulo, enquanto Fernandinho descontou para o Furacão.

São Paulo quer encerrar jejum pensando na Copa do BR

O aproveitamento ruim acontece justamente em um momento que o São Paulo precisará mostrar futebol fora de casa. Afinal, na última quarta-feira (28), o Tricolor perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Assim, a equipe precisa vencer na Arena MRV para manter vivo o sonho do bicampeonato.

Desta forma, a resposta precisa vir neste domingo. Uma vitória em cima do Fluminense pode se transformar no combustível que o time precisa para seguir com suas ambições. Além de recuperar a confiança fora de casa na temporada.

