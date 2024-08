Espanha inova em primeira convocação após título da Eurocopa

A Espanha, campeã da Eurocopa 2024, anunciou, nesta sexta-feira (30), a primeira convocação após o título do torneio continental. Com isso, a La Roja inovou, visto que o técnico Luis de la Fuente anunciou a lista de 25 jogadores representando um verdadeiro professor, em sala de aula.

Sendo assim, a seleção terá pela frente dois jogos da Liga das Nações. O elenco medirá forças com Sérvia e Suíça, nos dias 5 e 9 de setembro. As três estão no Grupo 4 do torneio, ao lado da Dinamarca. A primeira fase, aliás, terá seis confrontos, ida e volta, por chave e irá até novembro.

Entre os campeões europeus, ficaram de fora Unai Simon e Morata, lesionados, além de Baena e Fermín, Jesus Navas, Nacho e Mikel Merino. Por outro lado, o meia Pepelu, do Valencia, é a novidade da lista.

???????? En septiembre vuelven los peques al cole… ?? ¡¡Y los ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? a la competición!! ???? Esta es la lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Serbia y Suiza, primeros compromisos de la Fase de grupos de la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/nVfBxXQzGy — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 30, 2024

Confira os convocados da Espanha

Goleiros: Raya (Arsenal), Remiro (Real Sociedad) e Robert Sánchez (Chelsea).

Defensores: Carvajal (Real Madrid), Mingueza (Celta), Le Normand (Real Sociedad), Vivian (Athletic Bilbao), Laporte (Al-Nassr), Pau Torres (Aston Villa), Cucurella (Chelsea) e Grimaldo (Leverkusen).

Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Pepelu (Valencia), Fabian Ruiz (PSG), Aleix Garcia (Leverkusen), Dani Olmo (Barcelona) e Pedri (Barcelona).

Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona), Ferrán Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremi Pino (Villarreal), Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Perez (Villarreal) e Joselu (Al-Gharafa).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.