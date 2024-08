Irmã de Gabigol promove mudança brusca no visual e choca internet

A irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa, causou impacto na internet, pois realizou brusca mudança no seu visual. Isso porque, a influenciadora fez postagem nas redes sociais em que aparecesse com cabelo curto e loiro. O resultado provocou elogio na maior parte dos seus seguidores e internautas em geral.

A familiar do atacante do Flamengo fez publicação em sua conta no Instagram em que mostra registros no espelho em que abandonou seus longos cabelos pretos. O novo corte chama-se “pixie”, em que os fios são curtos e platinados.

Na legenda da postagem, Dhiovanna copiou a brincadeira feita no mundo do futebol e até mesmo bordão de seu irmão.

“Quando eu tô loira me esquece, tá?”

Nos comentários, seus fãs aprovaram a mudança de visual. “Meu Deus, que maravilha”, frisou um seguidor; “Diva”, indicou outro; “Linda”, valorizou mais um.

Estilo loiro marcou melhor fase de Gabigol no Flamengo

Aliás, o visual diferente traz sorte para Gabigol em sua trajetória no Flamengo. Afinal, a grande fase do atacante foi com o cabelo loiro. Ele usou o estilo platinado em praticamente toda a temporada de 2019, incluindo a final da Libertadores quando foi o herói do título sobre o River Plate, da Argentina.

Também ficou loiro boa parte de 2020 e 2021. No ano seguinte, atuou a maioria das vezes com luzes no cabelo. Gabigol voltou a utilizar o visual original em parte de 2023. A propósito, seu último gol naquela temporada, sobre o Coritiba também foi com visual loiro. Posteriormente, ele caiu de rendimento e se tornou reserva.

Antes do início dos compromissos deste ano, o atacante reassumiu o estilo platinado com o objetivo de recuperar espaço. Ele também estava loiro em reapresentação às instalações do clube, após conseguir efeito suspensivo. Especialmente depois de punição em que foi acusado de fraude em exame antidoping.

