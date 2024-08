CBF divulga tabela detalhada das rodadas 26 a 29 do Brasileirão

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na manhã desta sexta-feira (30), a tabela detalhada referente às rodadas 26 a 29 do Campeonato Brasileiro. Aliás, além dos dias, também estão confirmados os horários e as sedes dos jogos.

Em resumo, a 26ª rodada começará no dia 14 de setembro, com três partidas: Atlético-GO x Vitória, às 16h, no Antônio Accioly, em Goiânia; Athletico x Fortaleza, na Ligga Arena, em Curitiba; e Botafogo x Corinthians, às 21h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Jogos da 26ª rodada

14/09 – sábado – 16h – Atlético-GO x Vitória

14/09 – sábado – 18h30 – Athletico x Fortaleza

14/09 – sábado – 21h – Botafogo x Corinthians

15/09 – domingo – 16h – Palmeiras x Criciúma

15/09 – domingo – 16h – Bragantino x Grêmio

15/09 – domingo – 16h – Juventude x Fluminense

15/09 – domingo – 18h30 – Cruzeiro x São Paulo

15/09 – domingo – 18h30 – Bahia x Atlético-MG

15/09 – domingo – 18h30 – Flamengo x Vasco

16/09 – segunda – 20h – Internacional x Cuiabá

Jogos da 27ª rodada

21/09 – sábado – 16h – Vitória x Juventude

21/09 – sábado – 16h – Corinthians x Atlético-GO

21/09 – sábado – 18h30 – Fluminense x Botafogo

21/09 – sábado – 21h – Fortaleza x Bahia

22/09 – domingo – 16h – Atlético-MG x Bragantino

22/09 – domingo – 16h – Vasco x Palmeiras

22/09 – domingo – 18h30 – São Paulo x Internacional

22/09 – domingo – 18h30 – Cuiabá x Cruzeiro

22/09 – domingo – 18h30 – Criciúma x Athletico

22/09 – domingo – 18h30 – Grêmio x Flamengo

Jogos da 28ª rodada

28/09 – sábado – 18h30 – Palmeiras x Atlético-MG

28/09 – sábado – 21h – Botafogo x Grêmio

29/09 – domingo – 11h – Internacional x Vitória

29/09 – domingo – 16h – São Paulo x Corinthians

29/09 – domingo – 16h – Fortaleza x Cuiabá

29/09 – domingo – 16h – Atlético-GO x Fluminense

29/09 – domingo – 18h30 – Cruzeiro x Vasco

29/09 – domingo – 18h30 – Bahia x Criciúma

29/09 – domingo – 18h30 – Juventude x Bragantino

29/09 – domingo – 20h – Flamengo x Athletico Jogos da 29ª rodada 03/10 – quinta-feira – 19h – Criciúma x Atlético-GO

03/10 – quinta-feira – 21h30 – Fluminense x Cruzeiro

04/10 – sexta-feira – 21h30 – Grêmio x Fortaleza

05/10 – sábado – 16h30 – Atlético-MG x Vitória

05/10 – sábado – 16h30 – Bragantino x Palmeiras

05/10 – sábado – 16h30 – Athletico x Botafogo

05/10 – sábado – 19h – Bahia x Flamengo

05/10 – sábado – 19h – Corinthians x Internacional

05/10 – sábado – 19h – Cuiabá x São Paulo

05/10 – sábado – 21h – Vasco x Juventude