Vídeo: reação de Paquetá após ‘lambreta’ em segurança viraliza na web

Uma cena inusitada de Lucas Paquetá repercutiu nas redes sociais nesta manhã de sexta-feira (30). Liso e com habilidade técnica notável, o meia do West Ham aplicou uma lambreta em cima de um segurança que estava à beira do campo do Estádio Olímpico de Londres ao fim do aquecimento da equipe.

O vídeo do momento da lambreta termina com a bola acertando outro segurança, que estava mais atrás, e Paquetá agindo como se o contato tivesse ocorrido por culpa de outro jogador. Antes de entrar no vestiário, o meia do clube inglês se desculpou com os dois funcionários.

O West Ham recebe o Manchester City neste sábado (31), às 13h30, em partida válida pela Premier League. O clube de Lucas Paquetá ocupa o nono lugar na tabela de classificação, com três pontos em duas partidas – três de diferença para o líder e adversário deste fim de semana.

Repercussão nas redes sociais

Torcedores se divertiram com o lance e principalmente com a reação de Lucas Paquetá após o choque com o segundo segurança. “Ele é hilário”, disse um perfil do X.

O Paquetá fingindo q não foi ele q acertou a bola no coroa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkpic.twitter.com/5tsor3dywe — PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 30, 2024

A repercussão não se limitou aos brasileiros, que estão acostumados com o jeito espontâneo do atleta, mas também entre ingleses. Um torcedor do West Ham escreveu: “Cada vídeo do Paquetá me faz rir”.

“Paquetá não bate bem da cabeça, não, mané”, comentou um rubro-negro sobre o vídeo.

Lucas Paquetá

O meia do West Ham encontra-se no centro de uma investigação que envolvem possíveis infrações de regras à manipulação de resultados no futebol. Lucas Paquetá enfrenta acusação de ter recebido cartões amarelos propositalmente em quatro partidas específicas entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

As suspeitas começaram após empresas de monitoramento detectarem números elevados de apostas relacionadas aos cartões recebidos pelo meia. Outro fator crucial envolve a localização dessas apostas, com a maioria vinculada à Ilha de Paquetá.

O Flamengo, inclusive, chegou a monitorar o Garoto do Ninho para tirá-lo do centro das investigações na Inglaterra. Isso porque Lucas Paquetá não sofreria, pelo menos por ora, impedimento de atuar no futebol sul-americano e poderia resultar em um bom negócio para todos lados. O acordo não avançou devido aos valores e ao interesse do West Ham em mantê-lo no plantel.

