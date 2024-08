Vasco fecha mês de agosto invicto; veja retrospecto

O Vasco está em lua de mel com sua torcida. Após duas vitórias seguidas de virada por 2 a 1 sobre o Athletico em quatro dias, o Cruz-Maltino conseguiu fechar o mês de agosto no “verde”.

Afinal, o time não sabe o que é perder desde julho. Assim, o Cruz-Maltino encerrou o oitavo mês do ano invicto. Em seis jogos, foram quatro vitórias e dois empates – aproveitamento de 77,7%. Foram dois pela Copa do Brasil e quatro pelo Brasileirão.

Agosto invencível

A equipe começou o mês empatando por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no dia 3. A partida mostrou a tônica do Vasco no mês, já que o time saiu atrás e virou o jogo. No entanto, a equipe cedeu o empate nos acréscimos.

Depois, o time voltou a São Januário para mais uma espécie de virada. Afinal, jogava o jogo da volta contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil. Na ida, o time carioca saiu perdendo a série, mas conseguiu o empate já no fim graças a Vegetti. Em sua casa, Lucas Piton garantiu o 1 a 0 e, apesar de não ser uma virada dentro do mesmo jogo, foi uma remontada na disputa contra o Dragão, com mais uma festa da torcida.

Ainda no Rio de Janeiro, os torcedores puderam celebrar a primeira vitória num clássico neste Brasileirão. Foi no 2 a 0 diante do Fluminense, no Nilton Santos. Na semana seguinte, o Vasco visitou o Criciúma e repetiu um roteiro recente. Saiu atrás, virou, mas levou o empate nos acréscimos (2 a 2), tal qual contra o Bragantino.

Após mais uma semana de descanso, o time chegou para duas partidas em São Januário contra o Athletico. Primeiro, pelo Brasileirão. O Gigante da Colina saiu atrás no primeiro tempo, mas virou na etapa complementar. Três dias depois, contra o mesmo Furacão, roteiro repetido: levou o gol nos primeiros 45 minutos, mas alcançou uma virada épica, desta vez com os dois gols já na reta final da partida.

Assim, o time tem a vantagem para avançar à semifinal da Copa do Brasil. A volta contra o CAP ocorre no dia 11, na Ligga Arena, em Curitiba, e o empate basta para o Vasco avançar. Antes, no domingo (1º de setembro), visita o Vitória, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Sequência invicta é ainda maior

Se o Vasco não perdeu os seis jogos que fez em agosto, a sequência não se atém a esse período. Afinal, no último jogo de julho, no dia 31, o Cruz-Maltino ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO (Copa do Brasil), ampliando a sequência invicta para sete jogos. A última derrota do time do interino Rafael Paiva foi no dia 28, contra o Grêmio, na Arena Condá, pela primeira rodada do returno do Brasileirão.

Jogos do Vasco em agosto

2 x 2 Red Bull Bragantino (C), São Januário, pela 21ª rodada do Brasileirão

1 x 0 Atlético-GO (C), São Januário, pela volta das oitavas da Copa do Brasil

(C), São Januário, pela volta das oitavas da Copa do Brasil 2 x 0 Fluminense (C), Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão

(C), Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão 2 x 2 Criciúma (F), Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Brasileirão

2 x 1 Athletico (C), São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão

(C), São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão 2 x 1 Athletico (C), São Januário, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil

(C), São Januário, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil TOTAL: 6 Jogos; 4 vitórias; 2 empates; 77,7% de aproveitamento; 11 gols feitos; 6 gols sofridos; 5 de saldo

