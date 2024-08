Michel Araújo, do São Paulo, acompanha nascimento da filha em chegada ao Brasil

A vida de Michel Araújo, do São Paulo, deu uma reviravolta nas últimas horas. Depois de acompanhar o velório de Juan Izquierdo em Montevidéu, no Uruguai, o meia retornou ao Brasil diretamente para o hospital para acompanhar o nascimento de sua segunda filha. Ele é pai de Lautaro, de nove anos.

Michel Araújo embarcou rumo a Montevidéu acompanhado de quatro companheiros de clube, na manhã seguinte à derrota para o Atlético-MG. Os atletas retornaram ao Brasil no mesmo dia e, por isso, o meio-campista conseguiu chegar a tempo do nascimento de Isabela.

Velório Juan Izquierdo

O meio-campista compareceu ao velório de Izquierdo acompanhado de Rafinha, Wellington Rato, Galoppo e Calleri. Os tricolores permaneceram por toda cerimônia de sepultamento na sede social do Nacional-URU. O velório abriu para o público, que se reuniu em multidão, entre 11h e 13h da última quinta-feira (29). A retirada do corpo ocorreu por volta das 15h sob muitos aplausos e comoção.

Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca durante o jogo entre São Paulo e Nacional, no Morumbis, pela Libertadores da América. Desde então, jogadores do Tricolor, incluindo Michel Araújo, se mantiveram próximos aos amigos e familiares para auxiliá-los no possível durante o processo.

Compromissos São Paulo

Em meio às emoções dos últimos dias, Michel Araújo precisa se focar nos compromissos do São Paulo para o restante da temporada. O Tricolor retorna aos gramados no domingo (1), às 18h30, para encarar o Fluminense no Rio de Janeiro. Uma vitória no confronto pode levar a equipe paulista ao G4 do Brasileirão, visto que Flamengo e Palmeiras somam 44 pontos no momento – três a menos em relação ao time de Luis Zubeldía.

No dia 12 de setembro, após a pausa para Data Fifa, o São Paulo terá a missão de reverter a desvantagem no placar contra o Atlético-MG para avançar à semifinal da Copa do Brasil. O Galo venceu o jogo de ida das quartas de final por 1 a 0, em pleno Morumbis, e se classifica mesmo em caso de empate.

