Jogo atrasado do Vasco no Brasileirão é, enfim, remarcado

Após um bom tempo de indefinição, a CBF, enfim, determinou a nova data para o duelo entre Vasco e Cuiabá, pela 19ª rodada do Brasileirão. Nesta sexta (30), a entidade definiu o dia 25 de setembro, uma quarta-feira, para a realização da partida.

Previsto para o fim de julho, o jogo alterou de data por conta participação do Cuiabá na Sul-Americana. O Dourado, aliás, ainda tem outro jogo atrasado, contra o Juventude, pela 16ª rodada. Este está marcado para o dia 5 de setembro, quinta, na Arena Pantanal.

A partida entre Vasco e Cuiabá deverá ser em São Januário, às 19h (de Brasília). Segundo apuração do Jogada10, porém, há a possibilidade de alteração do palco do duelo. Dessa forma, o Cruz-Maltino regularizará sua tabela, já que é um dos times que aparecem com um jogo a menos em relação a alguns dos adversários do Brasileirão.

Até lá, a equipe da Cruz de Malta terá outras quatro partidas. Enfrenta o Vitória, no domingo (1º); o Athletico, dia 11; o Flamengo, dia 14 e, por fim, o Palmeiras, dia 21. O Vasco surge na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, enquanto o Cuiabá é o vice-lanterna, com apenas 18. A equipe mato-grossense, aliás, trocou de técnico. Bernardo Franco é o novo comandante do Dourado após a saída do português Petit.

