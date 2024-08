Flamengo negocia venda de dois jogadores da base que atuam no profissional

Os meninos estão voando! O Flamengo segue sendo um clube que revela jogadores para o futebol mundial. Dessa vez, o volante Igor Jesus, de 20 anos, e o meia Matheus Gonçalves, de 19, podem deixar o Rubro-Negro a caminho de Portugal.

Campeão da Copa Intercontinental no último sábado pelo Flamengo, o meia Matheus Gonçalves recebeu uma proposta de 5 milhões de euros do Rio Ave, de Portugal. Por outro lado, o volante Igor Jesus tem sua saída encaminhada para o Estrela Amadora, também do país europeu. A multa rescisória dele é de 50 milhões de euros, ou seja, R$ 314,3 mi na cotação atual.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, a negociação está avançada. A negociação é de 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, que terá contrato de quatro anos. Ele deve viajar já neste sábado (31) para se apresentar.

Bruno Spindel, diretor executivo do Rubro Negro, revelou que a ida dos dirigentes do clube para a Europa foi para negociar as contratações. No entanto, surgiu a oportunidade de encaminhar algumas vendas.

“No momento só para contratações, mas abriram algumas portas que pode ser que ocorra uma transferência ou outra de saída ainda nesta janela. Tem algumas negociações que podem acontecer”, revelou.

Ainda segundo o dirigente, o clube carioca deve ter uma ou duas saídas ainda nesta janela de transferências, que se encerra na próxima segunda-feira (2). Dessa forma, pode ser que Igor Jesus e Matheus Gonçalves, jogadores da base, sejam os nomes a deixar o Rubro-Negro.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.