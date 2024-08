Comentário sobre Iza e Yuri Lima vira caso de Justiça

Um comentário feito pela MC Mirella em relação ao término de Iza e Yuri Lima acabou virando caso de Justiça. A funkeira move um processo contra a influencer digital Amanda Cristina Radiante após sofrer ataques ao relevar que recebeu mensagens do jogador pouco antes do anúncio da separação deles. A informação é da coluna da Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Em julho, Iza fez um vídeo onde revelou que Yuri havia trocado mensagens com Kevelin Gomes, produtora de conteúdo adulto. Logo após, Mirella comentou em uma postagem que o jogador também havia mandando mensagens para ela, mas que foram ignoradas. A funkeira acabou recebendo alguns ataques por não ter avisado Iza da atitude do jogador, sendo alguns deles da influencer.

De acordo com a publicação, o documento revela que Amanda teria chamado MC Mirella de “nojenta”, “criança do cara***” e até mesmo de “filha da p***”. A funkeira diz ainda que as ofensas inflamaram outros internautas, que começam uma perseguição on-line. Segundo o processo, os atos de Amanda teriam causado prejuízos incalculáveis para a MC, principalmente quanto à sua imagem e moral. Mirella pediu uma indenização de R$ 30 mil por danos morais.

Já Amanda alegou que estaria sofrendo uma tentativa de censura à sua opinião, além da funkeira ser uma figura pública. Em outro momento, a influencer alegou que MC Mirella sobre constantemente com críticas piores e mais ácidas que as feitas por ela. Contudo, a ré acrescentou que não tem qualquer intenção de ofender ou difamar a cantora. Porém, fez questão de reafirmar sua indignação com Mirella por não ter comunicado Iza sobre o comportamento do ex-jogador do Mirassol.

Comentário feito por MC Mirella na época da divulgação da traição feita por Iza – Foto: Reprodução/Instagram

Iza e Yuri Lima vivem momento de reconciliação

A possível reconciliação entre Iza e Yuri Lima ganhou força nos últimos dias. Na última segunda-feira (26), a assessoria da cantora não negou a volta do casal. Além disso, o Portal Léo Dias noticiou que eles foram flagrados em uma ligação de vídeo na última semana.

O processo de reaproximação do ex-casal estaria sendo possível graças ao apoio dos pais do jogador e a prioridade pela privacidade deles após a divulgação da traição.

