Luiz Henrique visita General Severiano e joga basquete com time de juniores

Luiz Henrique, atacante do Botafogo, visitou General Severiano, a sede social do clube, nesta sexta-feira (30). Ao lado do presidente Durcesio Mello, ele conheceu o Túnel do Tempo, que conta com momentos da história do clube, com fotos marcantes do Glorioso.

Durante a visita, o Pantera acompanhou um treinamento do time sub-19 do basquete alvinegro. O atacante, que foi presenteado com uma camisa da equipe, chegou a fazer alguns arremessos.

Além disso, Luiz Henrique posou para muitas fotos com torcedores, atletas e o General, mascote dos esportes alvinegros. Ainda deu tempo para uma visita à Botafogo Store.

