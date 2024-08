Fluminense acerta contratação de Victor Hugo

O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação do volante Victor Hugo. O jogador, de apenas 20 anos, chega por empréstimo junto ao Cascavel (PR).

Segundo o próprio clube, ele já se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou com o Tricolor um vínculo até junho de 2025 com opção de compra, sem valores anunciados, porém.

LEIA MAIS: Fluminense encaminha contratação de Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla

“É uma sensação inexplicável. Para mim é um sonho estar aqui vestindo essa camisa. Um sonho meu, da minha família, e só tenho a agradecer a Deus e às pessoas que me apoiaram. Vamos para cima, buscar honrar a camisa do Fluminense. Estar aqui e poder dividir o vestiário e o campo com jogadores que sempre foram meus ídolos, que eu via na televisão e jogava no videogame, é uma sensação incrível”, disse o jogador.

Ele também aproveitou para, então, apresentar suas credenciais para a torcida tricolor:

“Sou um volante marcador de bom passe e bola longa. Sou muito guerreiro dentro de campo, procuro sempre dar o meu máximo e dar a vida pelo clube”, concluiu.

Nascido em Bela Vista do Paraíso, no interior do Paraná, Victor Hugo se destacou nas categorias de base do Londrina e fez sua estreia no time profissional em 2022, permanecendo, assim, até março de 2024. Dessa forma, após a disputa do Campeonato Paranaense, se transferiu para o Cascavel, onde disputou dez partidas pela Série D do Brasileirão.

