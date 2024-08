Internacional conhece novas datas de dois jogos antes adiados pelo Brasileiro

O Internacional tomou conhecimento da remarcação de duas partidas antes adiadas no Campeonato Brasileiro. Isso porque a CBF divulgou, nesta sexta-feira (30), as novas datas para os embates com Fortaleza e Bragantino. O primeiro vai ocorrer no dia 11 de setembro, uma quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Já o segundo, no dia 25 do mesmo mês, no mesmo horário, porém no estádio Nabi Abi Chedid.

O compromisso com o Leão do Pici será válido pela 19ª rodada, que encerrou o primeiro turno da Série A. Na oportunidade, o Colorado ainda disputava a Sul-Americana, mais especificamente a fase de playoffs, que foi priorizada. Enquanto o confronto com o Bragantino será válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta ocasião, o Inter teve conflito de datas com o duelo contra o Juventude pela Copa do Brasil. Este clássico gaúcho já havia sido remarcado por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Há pouco tempo, o Internacional cumpriu duas partidas adiadas. Tratam-se de jogo que venceu o mesmo Juventude, no Beira-Rio, mas pela Série A. Além de empate com o Cruzeiro, no Mineirão. Este segundo citado, aliás, foi o último compromisso da equipe.

Internacional ainda conta com quatro jogos a menos na Série A

O Colorado ainda terá um embate a ser remarcado, diante do Flamengo, que ainda não há previsão para confirmação de nova data. Afinal, o Rubro-Negro ainda divide suas atenções com três competições. O adversário carioca segue vivo na briga pelos títulos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.

No atual cenário, o Inter é 11º colocado, com 29 pontos, mas ainda com três jogos a menos. O time retorna a campo, no próximo domingo (01/09), às 18h30 (de Brasília), em novo reencontro com o Juventude. O compromisso será válido pela 25ª rodada da Série A e vai ocorrer no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.