Botafogo quer joia do Peñarol para liberar Damían Suárez

Germán Barbas, joia do Peñarol, entra na mira do Botafogo para liberar Damían Suárez - (crédito: Divulgação/Peñarol)

O Botafogo parece ter encontrado uma solução para negociar Damían Suárez com o Peñarol. O Alvinegro quer a joia do clube uruguaio, Germán Barbas, de 16 anos. Em entrevista à rádio “Carve Deportiva“, o presidente Ignacio Ruglio falou sobre o desejo do clube carioca, mas ponderou uma possível negociação com o meia.

“Damián Suárez tem que resolver sua saída do Botafogo. Para isso, uma das condições que o time brasileiro colocou é botar um preço para a compra de Germán Barbas, o que nosso clube não considera porque queremos que ele cumpra seu processo”, disse.

A promessa do Peñarol chegou a ser especulado recentemente no Real Madrid. O meia fez sua estreia pelo profissional em maio deste ano.

