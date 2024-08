Pedro Lourenço manda recado para jogador do Cruzeiro no Instagram

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, enviou uma mensagem de felicitação para o lateral-direito William, recentemente convocado por Dorival Jr. para a Seleção Brasileira.

Em uma postagem no Instagram, Pedro Lourenço celebrou a convocação de William, destacando a importância do momento para o clube. “É motivo de grande orgulho para todos nós cruzeirenses ter um atleta do nosso elenco convocado para a Seleção Brasileira. Parabéns e sucesso!”, escreveu Pedro, marcando William na publicação.

A convocação de William ocorreu após Yan Couto ser excluído da lista devido a problemas físicos.

O Brasil jogará na próxima sexta-feira (6) contra o Equador, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No dia 10 de setembro (terça-feira), às 21h30 (horário de Brasília), a Seleção enfrentará o Paraguai no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção.

