Italiano: Inter de Milão goleia Atalanta e assume liderança

Jogadores de Atalanta e Inter de Milão em disputa de bola no Italiano - (crédito: Foto: Piero Cruciatti/AFP via Getty Images)

No duelo que colocou frente a frente o atual campeão da Itália diante do vencedor da Liga Europa, a Inter de Milão não tomou conhecimento da Atalanta e goleou os adversários por 4 a 0 no estádio Giuseppe Meazza, nesta sexta-feira (30). Marcus Thuram (2x), Barella e Djmsiti (contra), anotaram os gols da vitória nesta partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano 2024/25.

Dessa maneira, a Inter assumiu a liderança do Calcio, com sete pontos, e agora torce por tropeços de seus concorrentes diretos para seguir no topo da tabela. Apenas a Juventus, que venceu os dois primeiros jogos e ainda entra em campo nesta rodada, tem boas chances de ultrapassar a Inter em caso de vitória. Assim, caso vença a Roma no próximo domingo (1), a Juve mantém os 100% de aproveitamento na competição e retoma a ponta.

Por outro lado, a Atalanta, que conquistou o maior título de sua história ao vencer a Liga Europa 2023/24, não vive um bom início de temporada. Isto porque a equipe ficou com o vice da Supercopa Europeia ao ser derrotada para o Real Madrid, e perdeu dois dos três jogos disputados até o momento no Italiano.

LEIA MAIS: Jogo atrasado do Vasco no Brasileirão é, enfim, remarcado

3ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Sexta-feira (30/8)

Venezia 0x1 Torino

Inter de Milão 4×0 Atalanta

Sábado (31/8)

Bologna x Empoli – 13h30

Lecce x Cagliari – 13h30

Lazio x Milan – 15h45

Napoli x Parma – 15h45

Domingo (1/9)

Genoa x Verona – 13h30

Fiorentina x Monza – 13h30

Udinese x Como – 15h45

Juventus x Roma – 15h45

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.