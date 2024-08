São Paulo se reapresenta após folga; Patryck reaparece no CT

Os jogadores do São Paulo retornaram da folga e treinaram nesta sexta-feira (30), no CT da Barra Funda. O técnico Luis Zubeldía iniciou a preparação para o duelo contra o Fluminense, no domingo (1º de setembro), pelo Brasileirão.

Quem reapareceu no CT foi o lateral-esquerdo Patryck, que foi internado após sofrer uma concussão no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 18 de agosto. O jovem estava com braço direito imobilizado, afinal teve fratura na clavícula. Ele não tem previsão para retorno aos gramados.

Rafinha, Calleri, Galoppo e Wellington Rato, que foram ao velório do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, também se reapresentaram ao técnico Zubeldía. No entanto, Michel Araújo, que também viajou para Montevidéu, foi dispensado da atividade por conta do nascimento de sua segunda filha.

São Paulo com time titular

São Paulo deve mandar a campo contra o Fluminense o time completo, afinal vai ficar 11 dias sem atuar por conta da Data Fifa. Assim, o treinador contará com os retornos de Luciano e Rodrigo Nestor, que estavam suspensos na rodada passada do Campeonato Brasileiro.

Dessa maneira, a tendência é que o São Paulo entre em campo no Maracanã com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

O São Paulo encara o Fluminense no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), do próximo domingo. O jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileiro.

