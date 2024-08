Como chega Gonzalo Plata: veja os números do equatoriano por suas últimas equipes

Plata com a camisa do Al-Sadd - (crédito: Foto: gonzaloplata/Instagram)

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação de Gonzalo Plata, que chega para reforçar o ataque rubro-negro. O atacante equatoriano retorna ao futebol sul-americano após cinco anos e meio. Dessa forma, o Jogada10 mostra para você os números do jogador de 23 anos em suas últimas equipes.

Nos últimos quatro anos, Gonzalo Plata vestiu as camisas do Real Valladolid, da Espanha, e do Al-Sadd, da Arábia Saudita.

Confira os números de Plata por Al-Sadd e Valladolid

100 jogos (81 titular)

?19 gols

18 assistências

188 mins p/ participar de gol

135 passes decisivos

20 grandes chances criadas

209 dribles certos

Anteriormente, Plata jogou pelo Independiente del Valle, do Equador (clube em que foi revelado), e pelo Sporting, de Portugal.

Números pela seleção equatoriana

Desde as divisões de base pelo Independiente del Valle, Gonzalo Plata acumula passagens pelas seleções de base. Já no profissional, ele disputou 37 jogos pelo Equador, com seis gols marcados. Plata, aliás, veste a camisa 10 equatoriana.

