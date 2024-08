Manchester United anuncia contratação de Manuel Ugarte

Poucas horas antes do fechamento do mercado de transferências na Inglaterra, o Manchester United anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação de Manuel Ugarte, que assinou contrato por cinco temporadas. O volante de 23 anos deixou o PSG, clube pelo qual ele havia se transferido do Sporting na janela do ano passado, por 60 milhões de euros (R$ 373,8 milhões). De acordo com informações da imprensa francesa, o Paris Saint-Germain vai receber o mesmo valor dos ingleses, mas apenas 50 milhões de euros serão pagos à vista, com o restante em parcelas.

“É um sentimento incrível fazer parte de um clube desta magnitude, um clube admirado em todo o mundo. O projeto que a liderança de futebol discutiu comigo é extremamente animador. O Manchester United é um clube ambicioso, e eu sou um jogador ambicioso”, disse Ugarte.

Além disso, Ugarte foi o carrasco da Seleção Brasileira na Copa América 2024. Isto porque o volante atuou como titular em todas as partidas do Uruguai na competição e converteu o último pênalti para fechar o confronto contra o Brasil nas quartas de final.

Na temporada passada, Ugarte conquistou a confiança do técnico Luis Enrique e se tornou titular do PSG. No entanto, o volante perdeu espaço ao longo do ano, especialmente após a chegada de João Neves. Mesmo assim, participou de 37 partidas, com três assistências e três títulos conquistados.

Além disso, Ugarte chega ao Manchester United para substituir Scott McTominay, que saiu do clube que o revelou e se transferiu para o Napoli. Esta transferência custou cerca de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões).

