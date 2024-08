Presidente do Conselho acata pedido de impeachment no Corinthians

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, acatou pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo nesta sexta-feira. Contudo, ele anexou este pedido à apuração que já está em andamento na Comissão de Ética do clube para averiguar o contrato de patrocínio com a VaideBet.

Desta forma, as apurações e julgamento podem resultar na destituição do presidente Augusto Melo, mas o processo pode demorar mais.

Agora, Augusto Melo tem cinco dias para confirmar o recebimento da intimação da comissão. A partir disso, o presidente do Corinthians teria 10 dias para apresentar a defesa e indicar as provas que pretende produzir.

“Por consequência, no meu sentir, ao atrair competência, o prazo procedimental deverá ser o mais estreito possível, até porque não é recomendável que a Instituição Corinthians permaneça sob a égide da insegurança jurídica e/ou dúvidas pairando sobre seus dirigentes, a causar severos danos”, disse Tuma.

Já o processo administrativo, que deve ser pela Comissão de Ética, não tem tempo determinado. Tuma quer rapidez, mas a Comissão de Ética do clube entende que não pode se precipitar.

Caso a investigação policial demore, é possível que o processo de impeachment também se arraste.

Após a Comissão de Ética formular parecer, o caso vai a julgamento no Conselho Deliberativo do clube. Se houver maioria pelo impeachment, os sócios do clube serão convocados para decidir em assembleia se o presidente será ou não destituido.

