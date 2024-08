Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: onde assistir e escalações

Na sequência da 4ª rodada da La Liga, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid medem forças neste sábado (31), às 14h (de Brasília), no Estádio de San Mamés. Assim, ambas as equipes tentam encostar no líder Barcelona neste início de competição e iniciar bem a trajetória para colher frutos e alçar voos maiores.

No meio de semana, aliás, o time basco venceu sua primeira partida na competição ao bater o Valencia e alcançou a marca de 4 pontos, em oitavo. A equipe da capital, por sua vez, ficou no empate, em gols, com o Espanyol, e agora soma 5 pontos, na quarta colocação.

Onde assistir

O confronto deste sábado (31) terá a transmissão do ESPN (canal fechado) e do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletic Bilbao

O técnico Ernesto Valverde não terá alguns jogadores importantes, como Galarreta, Unai Simón e Paredes. Por outro lado, o comandante poderá ter atletas como Vesga e Nico Williams como titulares. Nesse sentido, o craque, que foi campeão com a Espanha da Eurocopa, chega com moral e preferiu permanecer no clube.

Como chega o Atlético de Madrid

Apesar do tropeço na última rodada, a equipe segue invicta no campeonato. Dessa forma, para o duelo deste sábado (31), o técnico Diego Simeone deve promover algumas mudanças como as entradas de Giménez e Griezmann, que não foram titulares na última rodada.

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid

4ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 30/08/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés.

Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray e Boiro; Vesga, Prados e Sancet; Iñaki Williams, Nico Williams e Djaló. Técnico: Ernesto Valverde.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Witsel, Giménez e Samuel Lino; De Paul, Koke e Griezmann; Sorloth e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

