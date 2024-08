Wolverhampton anuncia a contratação de André, ex-Fluminense

O Wolverhampton anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação do volante André. O jogador, ex-Fluminense, custou 22 milhões de euros fixos (cerca de R$ 135 milhões) aos cofres do clube inglês.

O anúncio da chegada do ex-Tricolor foi feita no X (antigo Twitter) com uma reunião de brasileiros. No vídeo, André põe seu uniforme em uma poltrona com a bandeira do Brasil. Logo após, Matheus Cunha, João Gomes e Pedro Lima surgem ao lado do novo contratado do Wolves.

Além dos valores fixos, o Fluminense pode receber ainda mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas estipuladas no contrato do jogador com o clube inglês. É a maior venda da história do Tricolor, superando de longe a negociação com a Roma pelo meia Gerson.

Convocado por Dorival Júnior para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador, no dia 6, e Paraguai, no dia 10, André chega com pompa para brigar por um lugar no time titular do Wolverhampton. Ele pode fazer dupla com João Gomes, que também foi chamado pelo treinador da Seleção Brasileira.

O Wolverhampton não começou bem a temporada na Premier League. Até o momento, a equipe ocupa a modesta 19ª colocação, com duas derrotas (2 a 0 para o Arsenal e 6 a 2 para o Chelsea) em duas rodadas disputadas. Neste sábado (31), visita o Nottingham Forest, às 11h (de Brasília).

Fluminense tem mais valia em futura negociação

Em comunicado, o Fluminense anunciou que concluiu a transferência de André para o Wolves e segue com 10% da mais-valia de uma futura venda do jogador. Dessa maneira, o volante deixa as Laranjeiras com 198 jogos disputados.

No Tricolor, André conquistou a Conmebol Libertadores 2023, a Conmebol Recopa 2024, o bicampeonato Carioca (2022 e 2023) e duas Taças Guanabara (2022 e 2023). Na base, venceu o Campeonato Carioca Sub-17 de 2018, o Campeonato Metropolitano Sub-14 de 2015 e o Campeonato Metropolitano Sub-13 de 2014.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.