Bernal assume vaga de André e será titular em jogo do Fluminense

O técnico Mano Menezes ainda não definiu a escalação completa do Fluminense para enfrentar o São Paulo. Contudo, ele já concluiu que o herdeiro de André, negociado para o Wolverhampton, da Inglaterra, será Facundo Bernal. A definição do time titular, aliás, será neste sábado.

Bernal é considerado uma promessa do Uruguai e teve 60% dos direitos econômicos adquiridos pelo Fluminense por US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões). Foi titular em todas as atividades durante a semana no CT Carlos Castilho.

No entanto, Mano Mezes ainda não definiu o parceiro de Bernal. O técnico avalia colocar Nonato ou Lima. O primeiro tem costume de fazer a função de segundo volante, enquanto o segundo atuou nas últimas partidas mais avançado, ajudando na armação.

Veja provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Guga; Bernal, Nonato (Lima), Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias.

O Fluminense quer se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O clube, aliás, ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O São Paulo, inclusive, está na quinta colocação, com 41 pontos.

