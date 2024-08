Cruzeiro: William revela surpresa com convocação: ‘Achei que era golpe’

O lateral-direito William foi convocado para defender a Seleção Brasileira, comandada por Dorival Júnior, em duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a forma como o atleta recebeu a notícia chamou a atenção.

William revelou que Alexandre Mattos foi quem lhe deu a notícia, mas ele inicialmente duvidou da informação.

“Foi uma surpresa total. Eu tinha treinado bastante, estava cansado, assisti ao jogo do Juventude e fui dormir por volta das oito da noite. Por volta das nove horas, meu telefone começou a tocar incessantemente. Era o Mattos me ligando. Quando atendi, ele me contou que eu estava convocado”, explicou em entrevista ao “SporTV”.

“Cheguei a pensar que era um trote, porque realmente não estava esperando (risos). Liguei para uma pessoa do clube para confirmar se era mesmo o número do Mattos, e ela confirmou”, acrescentou.

William também compartilhou suas emoções ao receber a convocação.

“Foi um misto de sentimentos. Senti muita alegria ao compartilhar a notícia com minha avó, mas acabamos chorando bastante. Foi um alívio e um sinal de que meu trabalho está sendo reconhecido e que consegui superar as dificuldades”, concluiu.

O Brasil enfrentará o Equador na próxima sexta-feira (6), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No dia 10 de setembro (terça-feira), às 21h30 (horário de Brasília), a Seleção Brasileira jogará contra o Paraguai no Estádio Defensores Del Chaco.

